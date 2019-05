Feuerwehr in Berlin-Neukölln "Da schreit doch einer!"

16.05.2019, 15:38 Uhr - Die Einsätze im Berliner Problembezirk Neukölln gelten als besondere Herausforderung. Diesmal hält ein Wohnungsbrand in der Sonnenallee die Feuerwehrmänner in Atem. Kaum angekommen, wird ihnen klar: Es sind noch Menschen in dem brennenden Haus.