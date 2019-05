Bekifft, betrunken oder ohne TÜV Verkehrskontrolle in Berlin

29.05.2019, 12:03 Uhr - 150 Polizisten haben an einem ganz normalen Montagmorgen eine Großkontrolle an fünf Stellen am südlichen Berliner Stadtrand eingerichtet. Fahren unter Drogeneinfluss, fahren in nicht zugelassenen Fahrzeugen oder fahren einfach mal ganz ohne Führerschein - es war alles dabei.