Doku über Kriminalforensik So bekommen Tote ihr Gesicht zurück

29.08.2019, 11:06 Uhr - Ein mysteriöser Fall beschäftigt die Ermittler in Dessau seit mehr als drei Jahren: Ein Mann wurde in einer Metallkiste in der Elbe gefunden. Wer er ist und wie er starb, müssen die Polizisten herausfinden, denn Mord verjährt nie. Am Beispiel dieses Falles und weiterer Leichenfunde zeigt diese Dokumentation wie Kriminalforensiker arbeiten.