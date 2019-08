Landtagswahlen im Osten Das Döner-Paradox

28.08.2019, 10:15 Uhr - Die Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen gelten als wichtiger Stimmungsmesser für das politische Klima in Deutschland. Und in den beiden ostdeutschen Bundesländern gibt es eine starke AfD und jeweils schwächelnde Regierungsparteien SPD bzw. CDU. Woher kommt der Rechtsdrall in Sachsen und Brandenburg und welche Themen bewegen die Menschen dort? Kamerateams von SPIEGEL TV haben sich für mehrere Wochen dort umgeschaut.