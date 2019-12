Klima-Aktivisten vs. Bergarbeiter Das Kohle-Dilemma

05.12.2019, 15:19 Uhr - Während die Bundesregierung mit dem sofortigen Kohleausstieg noch warten will, ist für die Aktivisten von "Ende Gelände" bereits Schluss mit lustig. Rund viertausend Umweltschützer haben in der Lausitz am Wochenende für den Klimaschutz protestiert.