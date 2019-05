Armes Europa SPIEGEL-TV-Sondersendung zur Europawahl

22.05.2019, 09:42 Uhr - Es sind die Schattenseiten Europas: Rechtspopulismus in Italien und Ungarn, Brexit-Frust in England, Gelbwesten in Frankreich, soziale Schieflage in Deutschland. Steckt unsere Demokratie in der Krise? Worunter leiden die Menschen in Italien, Frankreich, Deutschland, England und Ungarn am meisten?