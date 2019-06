SPIEGEL TV vor 20 Jahren Das 630-Mark-Gesetz

03.06.2019, 10:17 Uhr - Der große Aufbruch sollte es werden, als Gerhard Schröder im Herbst 1998 Kanzler wurde. Modernisierung des Steuer- und Sozialsystems mit dem Ziel, die Arbeitslosigkeit drastisch zu senken. Doch im Frühjahr 1999 sah alles so aus, als sei der große Modernisierer voll in die Hände der Sozial-Mafia in der eigenen Partei gefallen, als gäben dort die Traditionalisten vom Gewerkschaftsflügel der SPD den Ton an.