SPIEGEL TV vor 20 Jahren Die Röntgen-Stasi

11.06.2019, 15:04 Uhr - Es war nur ein Verdacht. Sollte er jedoch Gewissheit werden, würde er alles in den Schatten stellen, was man bis zum Frühjahr 1999 über die Machenschaften der DDR-Staatssicherheit wusste. Verhaftete Bürgerrechtler sollen während ihres Gefängnisaufenthaltes in der DDR wiederholt und in voller Absicht mit Röntgenstrahlen verseucht worden sein. Im Mai 1999 starb der Schriftsteller und DDR-Kritiker Jürgen Fuchs an Krebs. Wie zuvor schon zwei andere Dissidenten.