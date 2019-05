SPIEGEL TV vor 20 Jahren Feiertag Christi Himmelfahrt

16.05.2019, 14:39 Uhr - Am sogenannten "Herrentag" ist die Gelegenheit für Millionen deutscher Männer zum kollektiven Delirium tremens traditionell äußerst günstig. Ob in muffigen Wäldern hierzulande oder an den sonnigen Stränden Mallorcas - den aufrechten Gang und das freie Sprechen hatten sie am Ende alle verlernt. Das war schon vor 20 Jahren so. Ein Bericht zur Schräglage der Nation.