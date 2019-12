SPIEGEL TV vor 20 Jahren Gefahr durch Handy-Strahlung

16.12.2019, 09:42 Uhr - Das Handy hat die Deutschen 1999 - und nicht nur sie - infiziert wie ein Bazillus. Die mobile Quasselei wurde zur Lustseuche der modernen Zeit. Doch manche zuweilen beschlich ein mulmiges Gefühl bei dem ganzen vielen telefonieren. Im Flugzeug: verboten. Im Auto: gefährlich. Und sonst, so dicht am Ohr und am Gehirn?