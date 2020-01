SPIEGEL TV vor 20 Jahren Massenkarambolage auf der A7

Auf der Autobahn Fulda-Würzburg sind Anfang Januar 2000 bei dichtem Nebel 140 Fahrzeuge ineinander gerast. In nur wenigen Augenblicken verwandelten sich die geliebten Statussymbole in unansehnliche Schrotthaufen. Und wie immer in solchen Fällen wollte daran niemand schuld gewesen sein.