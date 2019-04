Sri Lanka 15 Tote bei Anti-Terror-Einsatz

27.04.2019, 11:37 Uhr - Sicherheitskräfte in Sri Lanka haben in einer Antiterrorrazzia ein mutmaßliches Islamisten-Versteck gestürmt. Nach mehreren Explosionen entdeckten sie in dem Haus viele Tote - darunter Frauen und Kinder.

