Anschlagsserie in Sri Lanka Video zeigt weitere Explosion

22.04.2019, 15:27 Uhr - In der Nähe eines der Anschlagsorte vom Ostersonntag in Sri Lanka ist ein Sprengsatz in einem Auto gefunden worden. Bombenentschärfer sprengten das Fahrzeug. An einem anderen Ort seien 87 Zünder gefunden worden.