Christopher Street 1969 Als der Gay Pride geboren wurde

28.06.2019, 10:30 Uhr - In der New Yorker Bar "Stonewall Inn" begann vor 50 Jahren der Kampf der Homosexuellen für ihre Rechte. Einer brutalen Razzia in den Morgenstunden des 28. Juni 1969 folgte der Aufstand, der die Welt veränderte.