Stimmen zur Strache-Affäre "Das war keine b'soffene G'schicht"

21.05.2019, 16:53 Uhr - Durch das Strache-Video ist die halbe österreichische Regierung zurückgetreten. Was halten die Menschen in Wien überhaupt noch von der FPÖ? Und was erhoffen sie sich von Neuwahlen? Eine Videoumfrage von Carolin Katschak und Martin Jäschke.