Strand in Finnland Die Eis-Eiser von Hailouto

14.11.2019, 17:15 Uhr - An einem Strand in Finnland liegen Hunderte Eier aus Eis. Oval und so perfekt geformt, als hätte sie dort jemand abgelegt. Doch für das Phänomen gibt es eine natürliche Erklärung.