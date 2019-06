Super-Sandburg in Thailand Gib mir die Hand, ich bau dir...

26.06.2019, 16:51 Uhr - ...einen Tempel am Strand. Einmal im Jahr kommen in einem Badeort an der thailändischen Küste hunderte Einheimische zusammen, um fast drei Meter hohe reich verzierte Kunstwerke zu bauen - und sie dann wieder einzureißen.