Nahende Buschfeuer Sydney versinkt im Rauch

10.12.2019, 07:46 Uhr - Es ist eine extreme Kombination: Die Temperaturen in Sydney steigen auf bis zu 40 Grad, starke Winde fachen die Buschfeuer in der Region weiter an. Das Leben in Australiens größter Stadt wird zunehmend gefährlich

