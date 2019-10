Nordsyrien US-Konvoi bei Abzug mit Kartoffeln beworfen

21.10.2019, 14:25 Uhr - Hunderte US-Soldaten haben Nordsyrien in Richtung Irak verlassen - unter Beschimpfungen der kurdischen Bevölkerung. Das Pentagon erwägt, Soldaten in der Region zu belassen, um Ölfelder vor dem IS zu schützen.

