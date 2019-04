"Christchurch Call" Weltweites Bündnis gegen Terror-Propaganda

24.04.2019, 11:57 Uhr - Nach dem Terroranschlag in Christchurch will Neuseelands Premierministerin Jacinda Ardern mit einem weltweiten Bündnis gegen Terror-Propaganda im Netz vorgehen. Sie nimmt dabei sowohl Regierungen als auch Tech-Unternehmen in die Pflicht.