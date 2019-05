Dreitägige Zeremonie Thailand krönt einen neuen Monarchen

04.05.2019, 12:44 Uhr - Mehr als sieben Kilo schwer und mit Edelsteinen besetzt: Am Samstag setzte sich Rama X. in Thailand eine beeindruckende Krone aufs Haupt. Der 66-jährige Monarch ist damit nun voll in Amt und Würden.

