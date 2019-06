Tory-Kandidat Rory Stewart "Ich nenne das nicht Populismus, sondern Negativismus"

12.06.2019, 12:38 Uhr - Elf Kandidatinnen und Kandidaten bringen sich in Großbritannien derzeit in Position für die Nachfolge von Theresa May. Einer von ihnen ist Rory Stewart. Er respektiert das Votum der Briten für den Brexit, gibt sich aber deutlich weniger radikal als viele seiner Konkurrenten.