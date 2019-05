SPIEGEL WISSEN Sieben Tipps, wie Sie Ihrem Gehirn Gutes tun

14.05.2019, 09:23 Uhr - Wer möchte nicht sein Leben lang geistig fit bleiben? Sven Voelpel, Altersforscher an der Jacobs University Bremen, gibt Ihnen sieben Tipps an die Hand, wie Sie Ihr Gehirn optimal pflegen und wie es Ihnen gelingt, diese Ratschläge gut in den Alltag zu integrieren.