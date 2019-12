Tödliche Explosion in Blankenburg Ermittler finden Flüssiggas in Wohnung

13.12.2019, 16:47 Uhr - Bei einer Explosion in einem Mehrfamilienhaus in Sachsen-Anhalt ist ein Mensch ums Leben gekommen. Die Polizei entdeckte unter anderem Flüssiggasbehälter in dem Gebäude.