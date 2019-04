Japan Kaiser Akihito dankt ab

30.04.2019, 09:38 Uhr - Japans Kaiser Akihito tritt zurück und übergibt den Thron an seinen Sohn. Gekleidet in der modernen Version einer jahrhundertealten höfischen Tracht kündigte der 85 Jahre alte Monarch als erstes Ritual den Göttern seine Abdankung an.