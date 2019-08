Seltenes Naturphänomen Mit der Hitze kam das Eis

23.08.2019, 13:12 Uhr - Am 11. Mai 2013 reißt eine gigantische Eiswelle Häuser in Ochre Beach, einer Kleinstadt in der kanadischen Provinz Manitoba, auseinander. Einen Tag später wird südlich der Grenze im US-Bundesstaat Minnesota das Izatys Resort am Mille Lacs Lake von einer gewaltigen Eiswand heimgesucht, die große Schäden anrichtet.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.