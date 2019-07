Drei Jahre nach dem Putschversuch Wo steht die Türkei heute?

16.07.2019, 12:54 Uhr - In der Nacht vom 15. auf den 16. Juli 2019 kam es zu schweren Zusammenstößen in Ankara und Istanbul. Bis heute gibt es keinen Konsens darüber, was genau passierte - und wer hinter dem Putschversuch steht. Eine Videoanalyse von Maximilian Popp.