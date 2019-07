Atomkraft-Dokumentarfilm "Unter Kontrolle" Als die Zukunft noch strahlend war

29.07.2019, 12:35 Uhr - Der Traum von einer sorgenfreien, sauberen Atomkraft war spätestens mit der Katastrophe in Fukushima zu Ende. Der tiefe Glaube an den unaufhaltsamen technischen Fortschritt wurde nachhaltig erschüttert. Doch was passiert wirklich hinter den Mauern der Kernkraftwerke? Die Dokumentation "Unter Kontrolle" macht das Unsichtbare sichtbar.

Bitte beachten Sie: In einigen Ländern kann dieses Video unter Umständen nicht abgespielt werden.