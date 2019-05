+++ Livestream +++ US-Sonderermittler Mueller äußert sich zur Russland-Affäre

29.05.2019, 16:59 Uhr - In einem mit Spannung erwarteten Auftritt will sich der Sonderermittler Robert Mueller erstmals öffentlich zu seinen Untersuchungen in der Russland-Affäre äußern. Verfolgen Sie das Statement live.