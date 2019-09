Schärferes US-Asylrecht Oberster Gerichtshof gibt grünes Licht

12.09.2019, 08:52 Uhr - Die Trump-Regierung will Menschen vom Asylverfahren ausschließen, die auf dem Weg in die USA nicht in einem anderen Land Schutz beantragt haben. Eine Blockade dagegen hat das oberste US-Gericht nun aufgehoben.

