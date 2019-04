Venezuela Oppositionsführer Guaidó ruft Militär zur Meuterei gegen Maduro auf

30.04.2019, 14:10 Uhr - Aufruf zur Revolte in Venezuela: Der vom Westen anerkannte Übergangspräsident Juan Guaidó hat an die Armee des Landes appelliert, Staatschef Maduro zu stürzen. Ein Video zeigt ihn umringt von Männern in Uniform.