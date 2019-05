Maduros Kampf um die Macht in Venezuela Er ist noch da

01.05.2019, 10:58 Uhr - Der neuerliche Aufstand in Venezuela ist vorerst in sich zusammengefallen. Herausforderer Guaidó scheint sich ebenso verkalkuliert zu haben wie seine Unterstützer in der US- und Bundesregierung. Machthaber Maduro ist weiterhin im Amt.