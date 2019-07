Stromausfall in Venezuela Regierung spricht von "elektromagnetischem Angriff"

23.07.2019, 11:12 Uhr - Kein Licht, kein Geld, keine U-Bahnen - in Venezuela ist in allen Landesteilen der Strom ausgefallen. In der Millionenstadt Caracas müssen die Menschen erfinderisch werden, wenn sie zur Arbeit kommen wollen.