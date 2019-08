Bolivien Schiedsrichter gibt Elfer nach Videobeweis - den es nicht gibt

06.08.2019, 11:48 Uhr - Zwischen Club Always Ready und Club Bolivar entschied Schiedsrichter Paul Orosco auf Elfmeter für die Gastgeber. Bei seiner Entscheidung deutete er kurz das Quadrat für den Videobeweis an - den es in Bolivien nicht gibt.