Webvideos der Woche Einfach umgedreht

19.05.2019, 10:15 Uhr - Egoismus in dummdreister Reinform: Hier wenden Autofahrer auf der Autobahn in die Rettungsgasse und fahren in die falsche Richtung zurück - um einen Stau zu vermeiden. Die Webvideos der Woche.