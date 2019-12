Selbstversuch im Luftverschmutzungs-Simulator Von Norwegen bis nach Delhi

12.12.2019, 08:31 Uhr - Wie fühlt es sich an, in einer Stadt zu leben, in der die Feinstaubbelastung um das 30-fache die empfohlenen WHO-Werte überschreiten? Das hat SPIEGEL-Reporter Claus Hecking auf dem Weltklima-Gipfel in Madrid in dem sogenannten "Pollution-Pod" ausprobiert.