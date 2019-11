Gesetzentwurf im Klimapaket Darum geht es im neuen Streit um Windräder

18.11.2019, 07:41 Uhr - Windräder sollen bundesweit einen Abstand von 1000 Metern zu Wohnsiedlungen haben - so will es Horst Seehofer und erntet dafür viel Kritik. Anwohner in Schleswig-Holstein sehen es gelassen.