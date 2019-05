CDU-"Zerstörvideo" von Rezo Politischer Prank auf YouTube

23.05.2019, 20:23 Uhr - Der YouTuber Rezo hat die Union in einem Video heftig krisiert. Warum ist dieses Video so erfolgreich? Und was hat es mit sogenannten "Zerstörvideos" auf sich? Eine Analyse von Angela Gruber.

Zum Artikel