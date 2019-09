Vor dem Osasuna-Spiel Real-Coach Zidane unter Druck

25.09.2019, 09:58 Uhr - Obwohl Real Madrid in der Liga keinen schlechten Start hatte, wird Trainer Zinedine Zidané in Frage gestellt. Das 0:3 in der Königsklasse in Paris war ein starker Dämpfer. Spanische Medien spekulieren bereits über Nachfolger.