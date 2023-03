Low hatte unter anderem DiCaprios Film »The Wolf of Wall Street« mitfinanziert. Begonnen habe ihre Bekanntschaft in einem Nachtclub, so soll es DiCaprio in dem Verhör laut »Bloomberg« gesagt haben. Low habe den Star in der Folge mit Geschenken überhäuft und an vielen Orten der Welt Partys mit DiCaprio gefeiert, so die Nachrichtenagentur. DiCaprio habe berichtet, man habe ihm Low als »Mozart der Geschäftswelt« vorgestellt.

Das Genie entpuppte sich allerdings als Gauner: Laut US-Behörden veruntreute Low zwischen 2009 und 2014 fast drei Milliarden Dollar aus dem malaysischen Staatsfonds 1MDB, der eigentlich für Modernisierungsprojekte des Landes gedacht gewesen war. Low und seine Komplizen sollen demnach auch Politiker bestochen haben, darunter den damaligen Ministerpräsidenten des Landes.