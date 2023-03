Ein Krankenstand auf Rekordhoch hat den Anstieg des Arbeitsvolumens in den Betrieben und Verwaltungen in Deutschland im vorigen Jahr gebremst. Der Krankenstand sei mit 5,95 Prozent so hoch gewesen wie seit 1991, teilte das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) mit. Ab 1991 werden die Daten für Ost- und Westdeutschland zusammen ausgewiesen, ältere Statistiken sind nicht ohne Weiteres vergleichbar.