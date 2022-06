389-Megawatt-Lücke Bundesnetzagentur findet nicht genug Anbieter für Windkraft

2021 waren knapp 2000 Megawatt Leistung an Land neu installiert worden. Zu Jahresanfang hatte der BWE für das laufende Jahr 2200 bis 2700 Gigawatt vorhergesagt. Er setzt auf das von der Regierung auf den Weg gebrachte Gesetzespaket zum beschleunigten Ausbau. Die Regierung will zudem zwei Prozent der Flächen für die Windenergie reservieren, was aber in den Bundesländern teils auf Widerstand trifft.