Welche Wirtschaftsvertreter gehen in den Berliner Regierungszentralen und Abgeordnetenbüros ein und aus? Zu Jahresbeginn ist ein Gesetz in Kraft getreten, das Interessenvertreter verpflichtet, sich in ein öffentliches Register einzutragen, wenn sie gegenüber Bundestag und Bundesregierung tätig werden. Damit soll transparent gemacht werden, wer auf die Arbeit von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern Einfluss nimmt.