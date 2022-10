Der Anteil der »Personenbeförderung im Nah- und Fernverkehr« sowie die »Personenbeförderung mit Bussen und Reisebussen« mache nur einen vergleichsweise geringen Anteil am Warenkorb aus, der für die Berechnung der Inflationsrate herangezogen wird, sagte LBBW-Ökonom Niklasch. »Zudem ist der Schienenfernverkehr und der Reisebusverkehr im 49-Euro-Ticket ja nicht inbegriffen«, so der Volkswirt. Sein Fazit lautet deshalb: »Nice to have, aber keine substanzielle Bremse«. Das Ticket sei dennoch aus Umweltschutzgründen sinnvoll, weil es den ÖPNV fördere.