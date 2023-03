Ärger wegen einer Brücke

Das Schiff hatte bereits in der Bauphase für erhebliches Aufsehen gesorgt: Wegen seiner enormen Größe war zwischenzeitlich geplant, für den Transfer des Schiffes die Koningshaven-Brücke in Rotterdam zeitweilig abzubauen – sonst hätte das Schiff sie nicht passieren können. Doch die Pläne sorgten für Entrüstung bei vielen Bürgern in den Niederlanden: Die Hauptpfeiler der Brücke stehen bereits seit dem Jahr 1878 – und viele Bürger mochten nicht einsehen, warum das Bauwerk weichen sollte für das Luxusspielzeug von Jeff Bezos.