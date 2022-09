Die Ampelkoalition hatte am Sonntag ein neues Entlastungspaket im Volumen von 65 Milliarden Euro vorgestellt, das unter anderem eine Nachfolge für das 9-Euro-Ticket vorsieht. Der Bund will sich demnach mit 1,5 Milliarden Euro im Jahr an dem Ticket beteiligen – wenn die Länder ihrerseits zur Finanzierung beitragen. Doch statt eines klaren Preises hatte die Koalition sich nur auf eine Preisspanne geeinigt: Das bundesweite Ticket soll zwischen 49 und 69 Euro kosten.