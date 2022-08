9-Euro-Ticket-Bilanz »Jeder Fünfte hat die öffentlichen Verkehrsmittel neu für sich entdeckt«

Das 9-Euro-Ticket läuft in wenigen Tagen aus – und gilt als Erfolg. In einer Umfrage gibt ein Drittel der Deutschen an, wegen des Tickets die Bahn statt des Autos benutzt zu haben.