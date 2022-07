Wegen der schwankenden Rohölpreise lassen sich dem Statistischen Bundesamt zufolge die Auswirkungen des Tankrabatts nicht exakt beziffern. Noch am Dienstag war der Rohölpreis deutlich gefallen, die Talfahrt setzte sich am Mittwoch allerdings zunächst nicht fort. Insgesamt kostete Energie im Juni 38,0 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Sprit verteuerte sich um 33,2 Prozent, der Preisauftrieb schwächte sich damit etwas ab. Im Mai waren die Kraftstoffpreise noch um 41,0 Prozent gestiegen. Leichtes Heizöl kostete im Vergleich zum Vorjahr mehr als doppelt so viel (plus 108,5 Prozent). Auch Erdgas (plus 60,7 Prozent) und Strom (plus 22,0 Prozent) verteuerten sich deutlich.