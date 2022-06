Brückendebakel Rahmedetal Wie Deutschland seine Infrastruktur kaputtspart

Stau, Wut und eine Brücke, um die sich jahrelang keiner richtig gekümmert hat: Was passiert, wenn Infrastruktur kaputtgespart wird, kann man exemplarisch in Lüdenscheid beobachten. Besuch an einem Ort, der zeigt, woran es in Deutschland hakt.