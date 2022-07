Abgesagte Flüge Verbraucherschutzministerium stellt Vorkasse infrage

Laut der »Welt am Sonntag« appellierte eine Sprecherin von Verbraucherschutzministerin Steffi Lemke (Grüne) an die Flugunternehmen, ihrer »gesetzlichen Pflicht zur Rückerstattung innerhalb von sieben Tagen proaktiv« nachzukommen. »Sonst wird man die Vorkassepraxis in ihrer jetzigen Form überprüfen müssen.«